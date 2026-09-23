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Meksika açıklarında Polo Kasırgası 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası oldu

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Meksika açıklarında Polo Kasırgası 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası oldu
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NOAA, Polo Kasırgası'nın Meksika açıklarında 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğunu açıkladı. Yetkililer, kasırganın şiddetli yağış, sel ve heyelanlara yol açabileceğini, kıyı bölgelerinde 15-20 santimetre yağış ve dev dalgalar beklendiğini bildirdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Polo Kasırgası'nın şiddetinin 5'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Polo Kasırgası'nın Meksika açıklarında şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldiğini açıkladı. Yavaş hareket eden kasırganın, Saffir-Simpson ölçeğindeki en yüksek seviye olan 5'inci kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğu kaydedildi. Yetkililer, kasırganın kuzeybatıya doğru ilerlerken bölgede şiddetli yağışlara, sel ve heyelanlara yol açabileceğini belirtti. Kıyı bölgelerinde 15 ila 20 santimetreye varan yağış beklenirken, bölge sakinleri dev dalgalar ve tehlikeli deniz koşullarına karşı uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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