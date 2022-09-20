Meksika 7.6 şiddetindeki depreme ait görüntüler ortaya çıktı

Meksika'nın Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Yaşanan depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.

Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 15 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem başkent Mexico City ve çevredeki bazı eyaletlerde hissedildi. Sahile yakın bölgede meydana gelen depremin ardından Tsunami tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

DEPREM ANI KAMERADA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı. bir kişinin hayatını kaybettiği depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı. Deprem anına ait görüntülerdeki kişilerin düştüğü ve deprem şiddetinden dolayı dengesini kaybettiği görüldü.