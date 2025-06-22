Medvedev: Trump Yeni Bir Savaş Başlattı

Medvedev: Trump Yeni Bir Savaş Başlattı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin İran'a yaptığı saldırının ardından Trump'ın yeni bir savaş başlattığını ifade etti ve bu durumun bölgedeki dengeyi etkileyebileceğini vurguladı.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi. ABD saldırılarının İran'daki nükleer altyapıyı fazla etkilemediğini vurgulayan Medvedev, "Nükleerin zenginleştirilmesinin ve gelecekteki nükleer silah üretiminin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bazı ülkeler, İran'a nükleer mühimmatını doğrudan tedarik etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırısının ardından İsrail'in saldırı altında kaldığını ve insanların panik içinde olduğunu aktaran Medvedev, "ABD, kara harekatı ihtimaliyle yeni bir çatışmaya karıştı. ?İran'ın siyasi rejimi korunmuştur ve güçlenmesi muhtemeldir. İnsanlar, ona sempati duymayanlar bile manevi liderlik etrafında birleşiyorlar" açıklamasında bulundu.

Trump'ın, bu adımı nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alamayacağını kaydeden Medvedev, "Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşıdır. Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. İyi bir başlangıç, tebrikler, Sayın Başkan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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