Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin İran'a nükleer silah tedarik etmeyi düşünmediğini ve 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduklarını açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduğunu ve bu nedenle İran'a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

"İRAN'A NÜKLEER SİLAH TEDARİK ETMEYECEĞİZ"

İsrail'in 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olmadığını vurgulayan Medvedev, " Rusya'nın İran'a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na tarafız" dedi.

Medvedev, Rusya'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran'a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını bildirdi.

"SIRADA NE VAR?"

Kendisinin 'bir ABD başkanı' ile 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) imzaladığını hatırlatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu ifade etti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini belirten Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı

Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

ABD üslerini vuran Hamaney'den net mesaj
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran'ın füze attığı Arap ülkesinden savaşa girme sinyali
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

tamam hani amerika saldırırsa iranın yanında olacaktınız iki yüzlüler

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

dikkat edin silah temin etmeyeceğiz demedi nükleer silah temin etmeyeceğiz dedi arada fark var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İran'ın saldırısı göstermelik mi? Katar'a önceden bilgi verilmiş
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.