Haberler

ABD'de lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci yaralandı

ABD'de lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Maryland eyaletindeki Thomas S. Wootton Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Olayın şüphelisi de aynı okulda eğitim gören bir öğrenci olarak gözaltına alındı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı.

Montgomery County Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre; başkent Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafedeki Rockville kentinde bulunan Thomas S. Wootton Lisesi'nde, dün yerel saatle 14.15'te silah sesleri duyulması üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin okulun koridorunda tek kurşunla vurulmuş halde bulduğu 16 yaşındaki erkek öğrencinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı lisede eğitim gören 16 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu, olaydan kısa bir süre sonra okul yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelinin 'yetişkin' statüsünde yargılanacağı, isminin ise şimdilik açıklanmayacağı aktarıldı.

Saldırı sonrası okulda güvenlik amacıyla tecrit uygulandığı, öğrencilerin daha sonra başka bir okulda aileleriyle buluşturulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Piyasalar sert düşüşle alev aldı! Altın ve gümüşte hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?

Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?