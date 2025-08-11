Maryland'da Yangın: 4'ü Çocuk 6 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan yangında 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 70 itfaiye görevlisi görev aldı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kenti yakınlarındaki bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 70 itfaiye görevlisinin, bir saatten fazla sürede yangını kontrol altına aldığını belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya