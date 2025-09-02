Marsilya'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

Marsilya'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Marsilya kentinde bir fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

FRANSA'nın Marsilya kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın Marsilya kentinde bir fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganın, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.