Marsilya'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
Fransa'nın Marsilya kentinde bir fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.
FRANSA'nın Marsilya kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fransa'nın Marsilya kentinde bir fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganın, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya