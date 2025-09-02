Marsilya'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

FRANSA'nın Marsilya kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın Marsilya kentinde bir fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganın, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.