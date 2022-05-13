Mars'tan gelen kayaların içindeki kapı görüntüsü olay oldu: Uzaylılar mı yaptı?

7 Mayıs 2022 tarihinde NASA'nın Mars'ta görev yapan aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafta kapıya benzer bir oyuk gündem oldu.

SOSYAL MEDYA: UZAYLILAR YAPTI

Sosyal medyada görüntünün uzaylılar tarafından Mars'ta inşa edilmiş bir yapıya ait olduğu konusunda yorumlar yapıldı. Tıpkı bir geçit kapısına benzeyen oluşum öylesine ürkütücü bir şekilde ikna edici ki, neredeyse Marslılar için küçük bir sığınağa ya da belki de tamamen başka bir evrene açılan bir geçide gittiğine inanmak çok çekici geliyor.

BASINÇ KIRIĞI OLMA İHTİMALİ DE BULUNUYOR

Reddit'teki bazı kullanıcılar ise daha aklıselim hareket ederek, kapı benzeri yapının büyük ihtimalle bir basınç kırığı olduğuna işaret ediyorlar: Bu, belki bir ya da iki Mars depreminin yardımıyla kırılan bir kaya parçasındaki bir tür zorlamanın eseri denildi.

ÇOK DAHA KÜÇÜK OLABİLİR

Ayrıca bir kapıyı andıran kaya oluşumu hayal gücümüzde gerçek boyutlardaymış gibi görünse ve resme bakarak bundan emin olmak zor olsa bile, görülen boşluğun gerçek hayatta yalnızca birkaç santimetre boyutlarında olması da muhtemel.