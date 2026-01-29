Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı. Kentte yaşayan yaşlı bir adamın, süpermarketlerde satılan popüler gazlı içeceklere yaklaşık bir yıl boyunca idrar karıştırdığı ortaya çıktı.

ÇOCUK HASTANELİK OLUNCA FARK EDİLDİ

Dış basında yer alan haberlere göre olay, bir çocuğun içtiği gazlı içecek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla fark edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı market raflarındaki içeceklerin bilinçli şekilde kirletildiği belirlendi.

MARKETLERE GİRİP ŞİŞELERE İDRAR EKLEMİŞ

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin, farklı bölgelerdeki süpermarketlere girerek şişeleri açtığı, içlerine idrar ekledikten sonra yeniden raflara bıraktığı tespit edildi. Eylemlerin uzun süre fark edilmeden devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, zanlının "gıda güvenliğini tehlikeye atma" ve "kamu sağlığını riske sokma" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından Hong Kong'da gıda ve içecek güvenliği yeniden tartışma konusu olurken, yetkililer tüketicilere ambalajları dikkatle kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Mahkemeye çıkan Lo, ifadesinde söz konusu davranışını "şaka" olarak niteledi. Lo'nun avukatı, müvekkilinin boşanma ve emeklilik sonrası depresyona girdiğini savundu. Avukat, müvekkilinin davranışlarının arkasında "eski eşi ve oğlunun yurt dışına taşınarak kendisiyle iletişimi kesmesinin de yattığını" ifade etti.