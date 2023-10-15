Mark Zuckerberg, Filistin haber sayfasını kapatma kararı aldı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların devam ettiği dönemde, Mark Zuckerberg'in Filistin için haberler paylaşan Quds News Network sayfasını kapatma kararı aldığı açıklandı. Bu karar, insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

İsrail ve Filistin arasında uzun yıllardır süren çatışmalar, Ekim ayı başında başka bir boyuta taşındı. İsrail'in Hamas'ın sivilleri hedef alan şiddetli saldırısına aynı şekilde sivillere yöneltmesi insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. Mark Zuckerberg ise bu çatışma ortamında Filistin için haberler paylaşan Quds News Network sayfası için kapatma kararı aldı. Quds News Network Facebook haber sayfası, en büyük Filistin haber paylaşım sayfası olması açısından önemli bir işleve sahipti.

Filistin haber sayfası Quds News Network için Facebook neden kapatma kararı aldı?

Zuckerberg, daha önce de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya yanlısı haber paylaşım sayfalarını kapatma kararı almıştı. Ancak bu sefer saldırı altında olan Gazze olmasına karşın, Mark Zuckerberg bu sefer Filistin haberleri paylaşan bir sayfayı kapattı.

Şu an için bu kararı alması için İsrail'in Facebook'a bir baskı yapıp yapmadığı bilinmiyor. Şu an için Quds News Network Facebook sayfası için kapatma kararı alındı. Ancak Instagram sayfası hala faaliyetine devam ediyor.

Söz konusu sayfa, İsrail'in Gazze saldırısı sonrası sivil kayıplar konusunda önemli paylaşımlar yapıyordu. Bu sayfayı kapatarak Facebook, dünyanın Filistin'den haber aldığı önemli bir kaynağı da kesmiş oldu.

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Şu an için Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi önemli sosyal medya platformlarını elinde bulunduran Mark Zuckerberg'e nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Filistin için haber paylaşımı yapan, bölgeden gelen enkaz görüntüleri ve yardım taleplerini duyuran Filistin Facebook sayfası Quds News Network'un kapatılması sizce doğru mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.