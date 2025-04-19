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Marine Le Pen, Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İl Meclisinden Men Edildi

Marine Le Pen, Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İl Meclisinden Men Edildi
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Fransız siyasetçi Marine Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi. Lille İdari Mahkemesi, Le Pen'in herhangi bir başvuru yapmadığını açıkladı.

FRANSIZ siyasetçi Marine Le Pen'in, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden menedilmesine karar verildi.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Marine Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı nedeniyle Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden menedildi.

Lille İdari Mahkemesi, Le Pen'in henüz mahkemeye herhangi bir başvuruda bulunmadığını bildirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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