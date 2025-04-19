Marine Le Pen, Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İl Meclisinden Men Edildi
Fransız siyasetçi Marine Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi. Lille İdari Mahkemesi, Le Pen'in herhangi bir başvuru yapmadığını açıkladı.
FRANSIZ siyasetçi Marine Le Pen'in, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden menedilmesine karar verildi.
Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Marine Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı nedeniyle Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden menedildi.
Lille İdari Mahkemesi, Le Pen'in henüz mahkemeye herhangi bir başvuruda bulunmadığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya