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Malta Açıklarında Saldırıya Uğrayan Gemideki 6 Türk Türkiye'ye Getirildi

Malta Açıklarında Saldırıya Uğrayan Gemideki 6 Türk Türkiye'ye Getirildi
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 6 Türk vatandaşı, Malta üzerinden Türkiye'ye getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MALTA açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 6 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide yolcu olarak bulunan 6 Türk vatandaşı 5 Mayıs'ta Malta üzerinden Türkiye'ye getirildi. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, gemide mürettebat olarak bulunan diğer vatandaşların güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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