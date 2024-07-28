Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'deki Tuareg isyancıları, ordunun 2 askerini kaybettiğini ancak yaklaşık 20 isyancıyı öldürdüğünü söylemesinin ardından, Cezayir sınırına yakın 2 günlük çatışmada orduda görev yapan düzinelerce asker ve Wagner paralı birliklerini öldürdüklerini duyurdu.

İsyancı hareket, Barış, Güvenlik ve Kalkınma için Kalıcı Stratejik Çerçeve (CSP-PSD), Tinzaouaten sınır kasabasında yaşanan çatışmalarda zırhlı araçlar, kamyonlar ve tankerlere el koyduğunu bir bildiriyle duyurdu.

HELİKOPTER DE DÜŞTÜ

İsyancı grup dün de yüzlerce kilometre uzaklıktaki Kidal kasabasında düşen bir helikopterin de hasar gördüğünü söyledi.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Tuareg isyancıları iddialarını ispatlamak adına öldürdükleri askerlerin de görüntülerini paylaştı. Paylaşılan videoda pusuya düşürülen araçların küle döndüğü ve çok sayıda Wagner askerinin cansız bedenlerinin yerlere serildiği görülüyor.