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Makao'da Talim Tayfunu Yaklaşıyor

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Çin'in güneyindeki Makao'da Talim tayfunu yaklaşırken yağmur altında yürüyen turistler, 17 Temmuz 2023. Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi (SAR), Talim tayfununun yaklaşması nedeniyle Pazartesi günü erken saatlerde 'acil önlem durumu' ilan etti. Makao Meteoroloji ve Jeofizik İdaresi, yerel saatle sabah 05.30'da üçüncü en yüksek seviye olan 8 numaralı sinyali kaldırarak mavi fırtına dalgası uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Talim tayfunu yaklaşırken yağmur altında yürüyen turistler, 17 Temmuz 2023.

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi (SAR), Talim tayfununun yaklaşması nedeniyle Pazartesi günü erken saatlerde "acil önlem durumu" ilan etti.

Makao Meteoroloji ve Jeofizik İdaresi, yerel saatle sabah 05.30'da üçüncü en yüksek seviye olan 8 numaralı sinyali kaldırarak mavi fırtına dalgası uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Dünya

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