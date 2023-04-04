Mahkeme polisinden olay hareket! Salona girerken kapıyı Trump'a tutmadı

Hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme salonuna götürülürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme polisi, salona girerken Trump'a kapıyı tutmadı ve kapı Trump'a çarptı. O anlarda Trump'ın gerginliği yüzüne yansıdı.