Mahkeme polisinden olay hareket! Salona girerken kapıyı Trump'a tutmadı
Dünya Haberleri
Hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme salonuna götürülürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme polisi, salona girerken Trump'a kapıyı tutmadı ve kapı Trump'a çarptı. O anlarda Trump'ın gerginliği yüzüne yansıdı.
ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.
Manhattan Bölge Savcılığı'nda polis tarafından yasal prosedür gereği gözaltına alınan Trump, parmak izlerinin alınmasının ardından mahkeme salonuna götürüldü.
Trump, polis eşliğinde mahkeme salonuna götürülürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme polisi bir dönem saygıyla durduğu Trump'a kapıyı tutmadı.
Polisin ardından salona giren Trump, kapının çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlarda Trump'ın gerginliği suratına yansıdı.