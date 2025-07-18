Madrid'in Güneybatısında Orman Yangını

Madrid'in Güneybatısında Orman Yangını
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İspanya'nın Madrid kentine yakın Mentrida kasabası civarında çıkan orman yangını, 3 bin 200 hektarlık alanı etkiledi. Dumanın Madrid semalarını kaplaması nedeniyle yetkililer halka evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İSPANYA'nın başkenti Madrid'in güneybatısında orman yangını çıktı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in güneybatısındaki Mentrida kasabası yakınlarında orman yangını çıktı. Yaklaşık 3 bin 200 hektarlık alanı küle çeviren yangının yol açtığı duman, Madrid semalarını tamamen kaplayarak turuncu bir görüntü oluşturdu. Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade ederek, halka evlerinde kalmalarını ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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