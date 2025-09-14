Haberler

Madrid'de Kafede Patlama: 1 Ölü, 25 Yaralı

Madrid'de Kafede Patlama: 1 Ölü, 25 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Madrid şehrinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İtfaiye, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını düşünüyor.

İSPANYA'nın başkenti Madrid'de bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in güneyindeki Vallecas semtinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Acil servis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğunu aktardı.

İtfaiyecilerin patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığından şüphelendiği, ancak polisin patlamanın nedenini hala araştırdığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.