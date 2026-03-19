Madrid Belediye Başkanı'nın konuşması sırasında güvercin "müdahalesi"yle yarıda kaldı

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, basın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden gazeteciler anısına düzenlenen anıt açılış töreninde bir güvercinin beklenmedik müdahalesiyle karşılaştı. Almeida konuşmasına odaklandığı sırada güvercin kafasına pisledi. Konuşması sekteye uğrayan Almeida olayı esprili bir şekilde "Uğur getirir. Şansımız açık olsun" sözleriyle yorumladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de basın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden gazeteciler anısına düzenlenen anıt açılış töreninde ilginç anlar yaşandı. Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida,'nın konuşması kafasına pisleyen bir güvercinin müdahalesi ile yarıda kaldı.

KONUŞMA SIRASINDA BAŞINA İSABET ETTİ

Törende kürsüde konuşan Almeida'nın başına güvercin pisledi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından durumu fark eden belediye başkanı, elini kafasına götürünce pislik eline de bulaştı.

Başına konan "beklenmedik misafiri" eline alan ve çevresindekilere gösteren Almeida, "Aramızdaki farklılıklar ne olursa olsun, gerçeklerin üstünlüğü her zaman baki kalmalı... Ve tabii ki başka bir şey olamazdı; bir güvercinin tam da dün yaptırdığım saç kesimimin üzerine iniş yapma fikri aklına geliverdi. Görüyor musunuz?" derken olayı esprili bir şekilde "Uğur getirir. Şansımız açık olsun" sözleriyle yorumladı.

Almeida'nın imdadına bir çalışan yetişti. Başkan getirilen bir mendille elini ve kafasını temizledi.

TÖREN DEVAM ETTİ

Olay, törene katılanlar arasında gülüşmelere neden olurken, açılış programı planlandığı şekilde devam etti.

Açılışı yapılan anıtın, basın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden gazetecilerin anısını yaşatmak amacıyla inşa edildiği belirtildi. Törende yapılan konuşmalarda, ifade özgürlüğünün önemi vurgulandı.

Elif Yeşil
Haberler.com
