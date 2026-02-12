Haberler

Madagaskar'da kuvvetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Güncelleme:
Madagaskar'da Gezani Tropikal Siklonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya yükseldiği, 6 kişinin kayıp olduğu ve 257 bin konut ile 37 bin binanın hasar gördüğü açıklandı.

MADAGASKAR'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yaşamını yitirtenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, Gezani Tropikal Siklonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini, 6 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi. Açıklamada, 257 bin 222 konutun ve 37 bin 253 binanın hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
