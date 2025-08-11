Macron'dan Gazze Açıklaması: Yeni İşgal Felaket Getirir

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'deki yeni işgal planını felaketle sonuçlanacak bir durum olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'yi işgal alma planına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, "Eşi görülmemiş felaket ve bitmek bilmeyen bir savaşa doğru gidişin habercisi" dedi.

Gazze'yi istikrara kavuşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi altında uluslararası bir koalisyon kurulmasını öneren Macron, "Bu savaş şimdi kalıcı bir ateşkesle sona ermelidir" ifadesini kullandı.