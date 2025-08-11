Macron'dan Gazze Açıklaması: Yeni İşgal Felaket Getirir

Macron'dan Gazze Açıklaması: Yeni İşgal Felaket Getirir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'yi işgal planını felaketle sonuçlanacak bir durum olarak nitelendirerek uluslararası bir koalisyon çağrısında bulundu.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'deki yeni işgal planını felaketle sonuçlanacak bir durum olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'yi işgal alma planına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, "Eşi görülmemiş felaket ve bitmek bilmeyen bir savaşa doğru gidişin habercisi" dedi.

Gazze'yi istikrara kavuşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi altında uluslararası bir koalisyon kurulmasını öneren Macron, "Bu savaş şimdi kalıcı bir ateşkesle sona ermelidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödediği parayı geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.