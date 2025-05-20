Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ayrılıyor

Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ayrılıyor
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Macaristan Ulusal Meclisi, iktidardaki partilerin oylarıyla ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, UCM'nin siyasi motivasyon taşıdığını savundu.

MACARİSTAN Ulusal Meclisi'nin, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılması kararı aldığı bildirildi.

Macaristan Ulusal Meclisi'nde, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) milletvekillerinin oylarıyla, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılması kararı çıktı. KDNP Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen tarafından sunulan UCM'den ayrılma önerisi, 137 evet, 37 hayır ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, UCM'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararıyla siyasi motivasyonlu bir yapıya dönüştürdüğünü öne sürerek, "Biz Macarlar, siyasi amaçlara hizmet eden bir yargı sisteminin parçası olmak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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