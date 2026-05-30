Macaristan'da sporcuları taşıyan otobüs ağaca çarptı: 1 ölü, 23 yaralı

MACARİSTAN'ın güneybatısında, sporcuları taşıyan bir otobüsün karşı şeride geçip ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Başkent Budapeşte'deki bir müsabakaya katılmak üzere yola çıkan Pecs Spor Okulu'nun aerobik takımını taşıyan otobüs, yerel saatle 05.20 sıralarında Hird kasabası yakınlarında karşı şeride geçerek bir ağaca çarptı. Otobüste 19 sporcu, 3 antrenör ve 6 velinin bulunduğu bildirilirken, kazada otobüs sürücüsü hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Pecs Spor Okulu'ndan yapılan açıklamada, tüm yolcuların sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Kazada iki antrenörün ağır yaralandığı, bir sporcunun ise uyluk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Baranya Bölge Polisi'nden yapılan açıklamada, kazanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı