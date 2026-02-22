Haberler

Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama: 1 ölü, 24 yaralı

Ukrayna'nın Lviv kentinde meydana gelen patlamada bir polis hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. İlk patlama, bir devriye ekibinin şüpheli bir soygun olayına müdahalesinin ardından gerçekleşti.

UKRAYNA'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polisin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna polisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde dün gece ev yapımı patlayıcı düzeneklerin infilak ettiğini açıkladı. Patlamada bir polisin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, ilk patlamanın bir devriye ekibinin şüpheli bir dükkan soygunu olayına müdahale etmesinin ardından meydana geldiğini, ikinci patlamanın ise daha sonra gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
