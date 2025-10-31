Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, eski muhalif karargahında yapılan bir toplantıya katılarak açıklamalarda bulundu. Şara toplantıya lüks araçlarla gelen 100'den fazla iş insanına "Devletin bu kadar yüksek maaşlar ödediğini bilmiyordum! Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?" diyerek sert çıkıştı.

Reuters'a açıklamada bulunan 2 kişi, Şara'nın bu ifadeleri kapıdaki lüks araçları görmesinin ardından sarf ettiğini belirtti.

İKTİDARININ İLK 10 AYINDA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞTI

14 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad'ı deviren Şara, iktidarının ilk on ayında ciddi sorunlarla karşılaştı. Yeni yönetimde yer alan eski muhalif gruplar arasında süren mezhepsel çatışmalarda evler yağmalandı,2 binden fazla kişi öldü.

BAZI KATILIMCILAR ANAHTARINI TESLİM ETTİ

İki kamu görevlisinin aktardığına göre, 30 Ağustos'ta İdlib'de düzenlenen toplantıda Şara, devlet memurlarına "lüks araçlarını teslim etmelerini aksi takdirde yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları" uyarısını yaptı. Toplantı sonrası bazı katılımcıların anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

"YOLSUZLUK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEKTE ZORLANACAK"

Uzmanlara göre Şara'nın karşılaştığı en büyük zorluk, Esad'ın devrik liderliğinden devlet yönetimine geçiş yaparken kökleşmiş yolsuzluk düzenini değiştirmek.

BAKANLIK: TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK

Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, devlet çalışanları arasında yolsuzluk şüphesine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.