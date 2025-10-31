Haberler

Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara eski muhalif karargahında düzenlenen bir toplantıya lüks araçlarla gelen 100'den fazla iş insanına sert çıktı. Şara "Devletin bu kadar yüksek maaşlar ödediğini bilmiyordum! Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?" dedi.

  • Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, iş insanlarına 'Devletin bu kadar yüksek maaşlar ödediğini bilmiyordum! Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu?' diyerek sert çıkıştı.
  • Şara, devlet memurlarına lüks araçlarını teslim etmelerini aksi takdirde yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları uyarısını yaptı.
  • Suriye Enformasyon Bakanlığı, devlet çalışanları arasında yolsuzluk şüphesine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, eski muhalif karargahında yapılan bir toplantıya katılarak açıklamalarda bulundu. Şara toplantıya lüks araçlarla gelen 100'den fazla iş insanına "Devletin bu kadar yüksek maaşlar ödediğini bilmiyordum! Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?" diyerek sert çıkıştı.

Reuters'a açıklamada bulunan 2 kişi, Şara'nın bu ifadeleri kapıdaki lüks araçları görmesinin ardından sarf ettiğini belirtti.

İKTİDARININ İLK 10 AYINDA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞTI

14 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad'ı deviren Şara, iktidarının ilk on ayında ciddi sorunlarla karşılaştı. Yeni yönetimde yer alan eski muhalif gruplar arasında süren mezhepsel çatışmalarda evler yağmalandı,2 binden fazla kişi öldü.

BAZI KATILIMCILAR ANAHTARINI TESLİM ETTİ

İki kamu görevlisinin aktardığına göre, 30 Ağustos'ta İdlib'de düzenlenen toplantıda Şara, devlet memurlarına "lüks araçlarını teslim etmelerini aksi takdirde yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları" uyarısını yaptı. Toplantı sonrası bazı katılımcıların anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

"YOLSUZLUK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEKTE ZORLANACAK"

Uzmanlara göre Şara'nın karşılaştığı en büyük zorluk, Esad'ın devrik liderliğinden devlet yönetimine geçiş yaparken kökleşmiş yolsuzluk düzenini değiştirmek.

BAKANLIK: TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK

Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, devlet çalışanları arasında yolsuzluk şüphesine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

Yorumlar (12)

Metin Yalcin:

Bu gidişle Şara işi düzeltecek inşAllah ..

71
12
yanıtYanıtla
Serhat Çınar:

İtibardan tasarruf olmaz, reisin Şara'yı kınaması lazım.

45
22
yanıtYanıtla
Diyojen Öz:

SENİ GİDİ SENİ :) (:

10
6
yanıtYanıtla
Hakan Taş:

Seni yobaz seni zoruna mı gitti ?

yanıt1
yanıt4
Mengele:

O araclar Almanyadan calindi suriyede kim kontrol edecekki adam tabeleciye gitti yeni plaka yazdirdi tamam bitti is gecen sene suriyeden mercedes suv aldim türkuyeye getirdim malesef plaka alamadim aracin calinti oldugu ortaya cikti arabayi elimden aldilar gümrüge biraktilar ne oldu haberim yok

5
1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
