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Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı

Dünya Haberleri

Lukaşenko'nun 'zam yasağı' kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Ekim itibarıyla ülke içinde fiyatlara zam yapılmasını yasakladı. Karar ülkede büyük ses getirirken, Lukaşenko'nun ilan ettiği "zam yasağına" uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı.

6 Ekim'de ekonomiden sorumlu kurmayları ile bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke içindeki fiyatlara zam yapılmasını resmen yasaklamıştı.

Belarus lideri, "Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline" uyarısında bulunmuştu.

Lukaşenko'nun 'zam yasağı' kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı

Aldığı bu sert kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, "Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular" ifadelerini kullanmıştı.

Lukaşenko'nun ülkede deprem etkisi yaratan kararı sonrasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belarus liderinin ilan ettiği "zam yasağına" uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Aleksandr Lukaşenko Belarus Zam Dünya Güncel Haberler

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