Haberler

Lübnan'daki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2089'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2089'a, yaralı sayısının ise 6 bin 762'ye ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte ölü sayısı 34, yaralı sayısı 174 arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 34 artarak 2089'a, yaralı sayısının ise 174 artarak 6 bin 762'ye yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 166 çocuk, 252 kadın ve 88 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

