İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 89'a yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 397 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 216 çocuk ve 296 kadın bulunuyor.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 89'a, yaralı sayısının ise 9 bin 397'ye ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 89'a, yaralı sayısının ise 9 bin 397'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 21 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 216'sı çocuk ve 296'sı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.