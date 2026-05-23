İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 111'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 432 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda sivil, sağlık çalışanı ve ambulans hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 111'e, yaralı sayısının ise 9 bin 432'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 22 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 224'ü çocuk ve 304'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 149 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 123 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 273'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 142 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
