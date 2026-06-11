Lübnan'dan 'müzakere' açıklaması

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden çekilmeyeceklerini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, eski Adalet Bakanı İbrahim Neccar başkanlığındaki 'Kültür ve Özgürlük' Vakfı heyetini kabul ettiği belirtildi. Görüşmede devletin tüm vatandaşları koruyan temel yapı olduğunu belirten Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelere de değindi. Avn, süreci sonlandırmaları yönünde baskılar bulunduğunu ancak geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Müzakerelerden çekilmeyeceğiz ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar bu yolu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı