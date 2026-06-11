Haberler

Lübnan'dan 'müzakere' açıklaması

Lübnan'dan 'müzakere' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden çekilmeyeceklerini ve ülke çıkarları doğrultusunda süreci sürdüreceklerini açıkladı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden çekilmeyeceklerini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, eski Adalet Bakanı İbrahim Neccar başkanlığındaki 'Kültür ve Özgürlük' Vakfı heyetini kabul ettiği belirtildi. Görüşmede devletin tüm vatandaşları koruyan temel yapı olduğunu belirten Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelere de değindi. Avn, süreci sonlandırmaları yönünde baskılar bulunduğunu ancak geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Müzakerelerden çekilmeyeceğiz ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar bu yolu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte yerimiz

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar