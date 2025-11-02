Haberler

Louvre Müzesi Soygununda Yeni Gözaltı

Louvre Müzesi Soygununda Yeni Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'teki Louvre Müzesi'nde meydana gelen tarihi eser soygunu ile ilgili bir kişi daha tutuklandı. Soygunla bağlantılı toplam tutuklu sayısı 3'e ulaştı.

PARİS'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı. Soygunla ilgili bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişi serbest bırakılırken, aralarında bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı. Böylece müze soygunuyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.