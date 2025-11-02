Louvre Müzesi Soygununda Yeni Gözaltı
Paris'teki Louvre Müzesi'nde meydana gelen tarihi eser soygunu ile ilgili bir kişi daha tutuklandı. Soygunla bağlantılı toplam tutuklu sayısı 3'e ulaştı.
PARİS'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı. Soygunla ilgili bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişi serbest bırakılırken, aralarında bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı. Böylece müze soygunuyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya