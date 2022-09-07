Liz Truss ve Biden'dan Rusya'ya karşı dayanışma mesajı

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un ilk telefon görüşmesi ABD Başkanı Joe Biden ile oldu. Biden'ın İngiltere'nin yeni başbakanını tebrik ettiği görüşmede, her iki lider de Rusya'ya karşı birlikte durarak, ilişkilerini güçlendirme sözü verdi. Liz Truss, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan ekonomik sorunları çözmek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss görevine hızlı başladı. Truss, ABD Bakanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi .Görüşme de Ukrayna-Rusya Savaş'ı ön planda oldu. Washington ve Londra, Rusya'ya karşıUkrayna'ya yardım etme konusunda görüş birliği içindeler.

''ORTAK DEĞERLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ''

İngiltere Başbakanlığı (Downing Street) sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ortak değerlerimizle güçlendirilmiş ortaklığın, dünyada özgürlük ve demokrasiyi savunmak ve ilerletmek için çok önemli olduğu konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.

''ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKİYORUM''

Başkan Joe Biden görüşme öncesi paylaştığı Twitter mesajında İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'u tebrik etmiş ve Kuzey İrlanda konusundaki görüş farklılıklarına rağmen küresel zorluklar ve ABD-İngiltere "özel ilişkisi" üzerinde yakın çalışma taahhüdünde bulundu.

Biden da mesajında, "Ülkelerimiz arasındaki özel ilişkiyi derinleştirmeyi ve Rusya'nın saldırganlığı karşısında kendisini savunan Ukrayna'ya sürekli destek de dahil olmak üzere küresel zorluklar üzerinde yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

NEW YORK'TA BİR ARAYA GELEBİRLER

İki liderin Eylül ayının sonlarına doğru New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında bir araya gelmeleri bekleniyor.