Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve BM Libya Özel Temsilcisi arasında görüşme

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. İkili, Libya seçimlerinin en kısa sürede düzenlenmesi adına 'Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin desteklenmesi' konusunda mutabık kaldı. Libya'da seçimlerin organize edilmesi için 'birleşik bir hükümete' ihtiyaç olduğunu vurgulayan Salih, Bathily ise Libya'nın birliğini tehdit eden ve halkının geleceğini tehlikeye atan mevcut bölünmelerin üstesinden gelmek için taraflar arasında acilen güven inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Salih ve Bathily, Libya'nın doğusundaki El-Kubbe kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Libya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Libya seçimlerinin en kısa sürede düzenlenmesi adına "Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin desteklenmesi" konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Salih'in Libya'da seçimlerin organize edilmesi için "birleşik bir hükümete" ihtiyaç olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Bathily, eski Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı ile de bir araya geldi

Öte yandan BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libyalı bileşenlerle düzenli görüşmeleri kapsamında eski Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli ile de bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede Libya'daki son gelişmelerin değerlendirildiğini aktaran Bathily, "Libya'nın birliğini tehdit eden ve halkının geleceğini tehlikeye atan mevcut bölünmelerin üstesinden gelmek için taraflar arasında acilen güven inşa edilmesi gerektiğini vurguladım." dedi.

Libya'daki seçim çıkmazı

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, bu yıl planlanan seçimlere ilişkin yasaları oluşturmak üzere 22 Mayıs'ta Fas'ta görüşmelere başlamıştı. Devam eden toplantılarda Komitenin seçimler için birçok konuda uzlaşmaya vardığı bildirilmişti.