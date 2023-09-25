Libya'da selin vurduğu bölgelerin desteklenmesi konusu değerlendirildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khader ile selin vurduğu bölgelerin desteklenmesi konusunu görüştü. Görüşmede, selin etkilediği bölgelerin desteklenmesi ve yürütülen çalışmaların koordinasyonu ele alındı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khader ile Libya'da selin vurduğu bölgelerin desteklenmesi konusunu değerlendirdi.

UBH tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe ile Khader'in başkent Trablus'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih ve UNICEF'in Libya Temsilcisi Michele Servadei de hazır bulundu.

Görüşmede, selin vurduğu bölgelerin desteklenmesi ve yürütülen çalışmaların koordine edilmesi ve UNICEF'in Derne'de temel sağlık sisteminin desteklenmesine dair yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Dibeybe görüşmede, temel sağlık sisteminin desteklenmesi konusunda UNICEF ile Hastalıklarla Mücadele Merkezi arasında işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Görüşmede ayrıca, UNICEF İstatistik Ofisi ve Libya Planlama Bakanlığı kanalıyla çocuklara yönelik istatiksel araştırma sisteminin etkinleştirilmesi konusu değerlendirildi.

UNICEF, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'da selden etkilenen çocuklarının sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu belirtmişti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.