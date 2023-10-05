Libya'da sel felaketi: 429 göçmen işçi öldü, 500 işçi kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü, Libya'nın doğusunu vuran sel felaketi sonucunda 429 göçmen işçinin öldüğünü, 500 işçinin kaybolduğunu ve 42 bin 45 kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü, 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" ve sonrasında oluşan sel felaketi sonucunda 429 göçmen işçinin öldüğünü, 500 işçinin kaybolduğunu ve 42 bin 45 kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Örgütün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, yerinden edilmelerin takibiyle ilgili yayınlanan 7'nci güncelleme verilerine göre, Libya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen kasırga ve sel felaketi nedeniyle tahminen 42 bin 45 kişinin yerinden edildiği ve bazı ailelerin evlerine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, 10 ile 24 Eylül tarihleri ??arasında kasırga nedeniyle 500 göçmen işçinin kaybolduğu ve 429 işçinin öldüğünün bildirildiği aktarıldı.

Örgütün açıklamasında, yerinden edilenlerin yüzde 96'sının Libya'nın doğusunda, yüzde 4'ünün ise batısında yer aldığı kaydedildi.

Ülkenin doğusundakilerin yüzde 40'ının Derne, yüzde 12'sinin El-Bayda, yüzde 10'unun Şahat, yüzde 8'inin Bingazi, yüzde 7'sinin Tobruk, yüzde 6'sının El-Ebrak kentinde ve geri kalanlarının farklı bölgelerde yaşadığı ifade edilen açıklamada, çoğunlukla Derne ve El-Beyda'dan gelen yerinden edilmiş kişileri geçici olarak barındırmak için okullar gibi 12 toplu barınma alanının bulunduğu, bunların dokuzunun Derne'de olduğu bildirildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

OCHA tarafından 2 Ekim'de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.