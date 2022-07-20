Leonarda Da Vinci'de bulunan ambidextry yeteneğine ilkokul öğrencisi bir kızda sahip

Bilimsel olarak var olan ancak her insanda görülmeyen "Ambidextry" yeteneği Leonarda Da Vinci'den sonra Hindistan'da bulunan ilkokul öğrencisi olan bir kızda görüldü.

Ambidextry, yani insanın her iki elini de aynı maharetle kullanabilmesi dehanın belirtisi olabilir. Leonardo Da Vinci bu yeteneğe sahip tarihteki en tanınmış insandır. Söz konusu olan görüntüde ilkokul öğrencisi olan kızın Da Vinci'den sonra her iki elini kullanabilen ender insanlardan olması sosyal medyada çok ilgi gördü.

BİR DÜZEN İÇİNDE YAZIYOR

Yazılan yazıların düzenli bir şekilde ve aynı şeritte yazılması da önemli detaylardan biriydi. İki elinide eşit biçimde kullanması yeteneğini gözler önüne serdi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan en dikkat çekeni şu şekilde: "Yalnız buradaki mevzu yalnızca iki elini aynı maharetle kullanma olayı değil, kızda kafa belli ki zehir , sol el ile yazması gerekeni sağ el ile önden yazıyor" ifadesi yer alıyordu.