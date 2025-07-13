Lazkiye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Lazkiye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor
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Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

SURİYE Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını duyurdu.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lazkiye ilinde 10 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını bildirdi. Salih, "Allah'ın lütfu, tüm ekiplerin ortak çabası, yüksek düzeydeki koordinasyon, halkın güçlü desteği ile Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Katar'dan gelen itfaiye ekiplerinin katkısı olmasaydı bu aşamaya ulaşmamız mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.

Salih, bugünkü durumun son 10 günün en iyi seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Manzara değişiyor, duman yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ekipler, kalan yangın odaklarını söndürmek ve kontrol altına alınan bölgelerde kapsamlı soğutma çalışmaları yürütmek üzere yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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