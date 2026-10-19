Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lavrov, Zelenskiy'in müzakere istemediğini sivillere saldırıyla gerekçelendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lavrov, Zelenskiy'in müzakere istemediğini sivillere saldırıyla gerekçelendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın önerisiyle Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını söyledi. Ukrayna'nın Rus sivil hedeflere saldırdığını savunan Lavrov, 'Zelenskiy müzakere istemiyor' dedi.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını belirterek, "Ukrayna, Rus sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Bundan çıkardığımız tek bir sonuç var, Zelenskiy müzakere istemiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki 9'uncu Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov gazetecilerin, toplantıda Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının ele alınıp alınmadığı sorusuna, "Moskova ile Washington arasındaki dizel anlaşması, Moskova ve Washington'u ilgilendiren bir konudur. Bu anlaşma Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya ihanet olarak değerlendirildi. Zelenskiy ise Rus dizel yakıtının ihracatı konusunun kendisiyle çözülmesi gerektiğini, çünkü buna yalnızca kendisinin izin verebileceğini söylüyor. Bu artık enerji güvenliği alanına değil, yeni bir maskaralık alanına giriyor" yanıtını verdi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını söyleyen Lavrov, "Buna rağmen Ukrayna, Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenledi, sivil tesisleri ve sivilleri özellikle hedef seçti. Bundan çıkardığımız tek bir sonuç var: Zelenskiy müzakere istemiyor. Zelenskiy, 2019'da Paris'te varılan mutabakatların uygulanmasını engelledi, 2025 yazında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri de sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 102 sitede yayınlandı.
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol

Harikasın çocuk! Geceye yine damgasını vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Çanakkale'den bisikletle umreye gidiyor! Huzurevi görevlisi Murat Tecimen Suriye'ye geçti

Rüyası için 4 bin kilometre pedal çeviriyor! Sınırı böyle geçti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar