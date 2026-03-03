Lavrov ve Arakçi telefonda görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov ile Arakçi'nin görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durumu ele aldıkları bildirildi.

Lavrov görüşmede, gerginliği düşürülmesi, güç kullanımından vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini belirterek, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti. Görüşmede ayrıca, bölgedeki tüm ülkelerde sivillerin ve sivil altyapının korunmasına yönelik önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı