Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Arap ülkelerinin İran'ın askeri adımlarının durdurulması için Moskova'nındevreye girmesini istemesine sert tepki gösterdi. Lavrov, İran'ın eylemlerinin eleştirildiğini ancak ABD ve İsrail'in saldırılarının aynı şekilde kınanmadığını söyledi.

"ABD VE İSRAİL'İ KINADINIZ MI?"

Lavrov, Arap ülkelerine hitaben yaptığı açıklamada şu soruyu yöneltti:

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayıp kınamadıklarını sorgulayan Lavrov, özellikle İran'daki bir okulda çok sayıda kız öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya dikkat çekti.

Rus bakan, "ABD ve İsrail'in yaptıklarını kınadınız mı? Bir okulda 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"

Lavrov, İran'ın attığı adımların sürekli eleştirilmesine karşın Batı'nın askeri operasyonlarının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Rusya'nın bu nedenle bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına karşı olduğunu vurguladı.

Lavrov, savunma hakkının görmezden gelinmesinin tehlikelerine dikkat çekerek, İran'ın karşılık verme hakkı olmadığını savunmanın, aslında ABD ve işgal rejimini saldırılarına devam etmeleri konusunda açıkça cesaretlendirmek anlamına geldiğini vurguladı. Müzakere masasında olan bir ülkenin saldırıya maruz kaldığının altını çizen Rus Bakan, bu durumu "Haince" diyerek yorumladı.

Aralarında Bahreyn'in de bulunduğu bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ne sunmak istediği karar tasarısına da değinen Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "Duyduğuma göre ülkeleriniz, hatta sanırım Bahreyn bile, ABD ve israil'in eylemlerinden tek bir kelime dahi bahsetmeden sadece İran'ı kınayan bir tasarıyı BM'ye sunma hazırlığındaymış."

BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI

Moskova yönetimi ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki gerilimi daha da büyütebileceği uyarısında bulunuyor. Rusya, bölgedeki ülkelerin çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini savunarak diplomatik çözüm çağrısı yapıyor.