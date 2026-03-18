Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İran resmi makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin bu sabah düzenlenen bir suikast sonucu şehit edildiğini doğrularken, ülkenin en etkili isimlerinden biri olan Laricani'nin ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Laricani'nin son basın toplantısında herhangi bir tedirginlik belirtisi göstermediği ve çok sakin olduğu görüldü.

  • İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
  • Ali Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri, 17 Mart sabahı Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kaydedildi.
  • Görüntülerde Laricani, konuşmasına 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek başladı ve herhangi bir tedirginlik belirtisi göstermedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, saldırıdan kısa süre önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

BESMELE İLE BAŞLADI

Görüntülerde, Laricani'nin Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına geçtiği anlar yer aldı. 17 Mart sabahı kaydedildiği belirtilen videoda, Laricani'nin konuşmasına "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı ve sakin ancak kararlı bir tonla açıklamalarda bulunduğu görüldü.

Görüntülerde Laricani'nin herhangi bir tedirginlik belirtisi göstermediği, toplantıyı olağan akışı içinde sürdürdüğü dikkat çekti. Söz konusu basın toplantısından yalnızca saatler sonra gerçekleşen suikast, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ DOĞRULADI

Gün boyu "iddia" düzeyinde kalan ölüm haberi gece saatlerinde İran tarafından doğrulandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail'in iddiasını doğruladılar! İran'da bir üst düzey kayıp daha
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt

Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti