Haberler

Kuzey Kore, hipersonik füzeyle tatbikat gerçekleştirdi

Kuzey Kore, hipersonik füzeyle tatbikat gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı bildirildi. Tatbikatta hedefler 1000 kilometre uzaklıktan vuruldu.

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un'un, dün başkent Pyongyang'da izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı bildirildi.

Kuzey Kore ordusuna bağlı 'büyük ateş gücü saldırı grubundan' alt birliğin, 'ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla' dün füze fırlatma tatbikatı yaptığı belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un takip ettiği tatbikatta hipersonik füzenin, Pyongyang'dan kuzeydoğu yönüne fırlatıldığı ve Japon Denizi'ndeki hedefleri 1000 kilometre uzaklıktan vurduğu kaydedildi. Kim, yaptığı açıklamada, "Nükleer kuvvetlerimizi fiilen savaş için hazır hale getirme konusunda son dönemde önemli başarılar elde edildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda