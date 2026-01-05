Kuzey Kore, hipersonik füzeyle tatbikat gerçekleştirdi

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un'un, dün başkent Pyongyang'da izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı bildirildi.

Kuzey Kore ordusuna bağlı 'büyük ateş gücü saldırı grubundan' alt birliğin, 'ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla' dün füze fırlatma tatbikatı yaptığı belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un takip ettiği tatbikatta hipersonik füzenin, Pyongyang'dan kuzeydoğu yönüne fırlatıldığı ve Japon Denizi'ndeki hedefleri 1000 kilometre uzaklıktan vurduğu kaydedildi. Kim, yaptığı açıklamada, "Nükleer kuvvetlerimizi fiilen savaş için hazır hale getirme konusunda son dönemde önemli başarılar elde edildi" dedi.