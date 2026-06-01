Kuveyt: Hava savunma sistemleri düşman füze ve İHA'larına müdahale ediyor

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına yönelik düşman füze ve insansız hava aracı tehditlerine müdahale ettiğini duyurdu. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ülke hava sahasına yönelik saldırı girişimlerine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin düşman füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine müdahale ettiği bildirildi.

Bölgede duyulabilecek olası patlama seslerine yönelik kamuoyunun bilgilendirildiği açıklamada, bu seslerin hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini önlemesinden kaynaklandığı teyit edildi. Açıklamada ayrıca, halkın ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların kaynağına ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

