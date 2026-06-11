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Kuveyt: Saldırılar nedeniyle hava sahası geçici olarak kapatıldı

Kuveyt: Saldırılar nedeniyle hava sahası geçici olarak kapatıldı
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Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın saldırılarına maruz kalması nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendirilirken, risk durumunun ortadan kalkmasıyla hava sahasının yeniden açılacağı bildirildi.

KUVEYT Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yürürlükteki anlaşmalar ile prosedürler doğrultusunda alternatif havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi. Kuveyt'in, İran saldırılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gelişmelerin sivil hava trafiği açısından oluşturabileceği muhtemel riskler nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Risk durumunun ortadan kalktığının değerlendirilmesinin ardından hava sahası yeniden açılarak uçuşlar normale dönecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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