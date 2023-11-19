Kuru Yük Gemisi Fırtınada İskeleye Vurdu
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Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle sürüklenerek bir tersanenin iskelesine çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, gemide mürettebat bulunmadığı belirtildi.
KURU YÜK GEMİSİ SÜRÜKLENİP, İSKELEYE VURDU
Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesi açıklarındaki bakım havuzuna demir atarak, onarım için bekleyen kuru yük gemisi, saat 04.30 sıralarında fırtınada sürüklenmeye başladı. Gemi, öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına ile daha da sürüklenip, bir tersanenin iskelesine vurdu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Onarım için bekleyen gemide, mürettebat olmadığı öğrenildi.
Hasan BOZBEY-Emre Can KAZMALI/ALTINOVA (Yalova),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya