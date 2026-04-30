'Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi: Yaklaşık 175 kişiye gözaltı

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan ve 50'den fazla tekneden oluşan "Küresel Sumud Filosu", Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, filodaki 20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığını açıkladı.

30'dan fazla ülkeden yaklaşık 350 katılımcının yer aldığı bildirilen filoda, 31 Türk aktivist yer alıyor.

Filo, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla hazırlıklarını tamamlayan filo, 26 Nisan'da Gazze'ye doğru yeniden hareket etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in müdahalesini kınayarak, "korsanlık eylemi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "İsrail, Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır" denildi.

Dışişleri, İsrail'in uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli "tüm girişimlerin" yapıldığı belirtildi.

Bundan kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Bakanlık tarafından görüşmede, yardım filosuna müdahaleye karşı ortak tutum sergilenmesi gereklililiğine dikkat çekildiği aktarıldı.

İsrail donanması, Gazze'ye yardım götürmek için Doğu Akdeniz'de ilerleyen benzer bir yardım girişimini Ekim ayında durdurmuştu.

Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yüzlerce aktivist gözaltına alınmıştı.