İsrail adım adım yaklaşıyor! Sumud Filosu ile iletişime geçip tehdit savurdular

Gazze'ye yaklaşan küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri bizimle iletişime geçip rotamızı değiştirmemizi istedi" denildi.

İSRAİL GEMİLERİ, SUMUD FİLOSU'NA YAKLAŞTI

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 deniz mili uzaklarında İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen 20'den fazla geminin tespit edildiğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN SUMUD'A: ROTANIZI DEĞİŞTİRİN

Saldırı olasılığı her an artarken, Küresel Sumud Filosu'ndan korkutan açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri bizimle iletişime geçip rotamızı değiştirmemizi istedi" ifadelerine yer verildi. İsrail savaş gemileri de Sumud filosundaki teknelere "müdahale" anonsu yaparak tehdit etti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.