Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor

Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor
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İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden insani yardım taşıyan çok sayıda tekne, 'Küresel Kararlılık Filosu' adı altında Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Filonun ilk misyonu 31 Ağustos'ta İspanya'dan başlarken, ikinci misyon 4 Eylül'de Tunus'tan yola çıkacak.

İSRAİL'in ablukasını kırmak için 'Küresel Kararlılık Filosu' olarak dünyanın çeşitli bölgelerinden insani yardım taşıyan çok sayıda teknenin Gazze'ye doğru yola çıkacağı bildirildi.

Tunus'ta sivil toplum kuruluşu 'Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu' sorumluları, Küresel Kararlılık Filosu temsilcileriyle Tunus Genel İşçi Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi. Küresel Kararlılık Filosu üyesi Hayfa el-Mansuri, 44 ülkeden temsilcinin filoya katılım hazırlıkları kapsamında Tunus'ta bir araya geldiğini belirtti. Mansuri, Fas Kararlılık Filosu, Gazze'ye Doğru Küresel Hareket, Doğu Asya Girişimi ve Özgürlük Filosu olmak üzere 4 girişimin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için toplandığını kaydetti.

Filonun ilk misyonunun 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkacağını vurgulayan Mansuri, ikinci misyonun da 4 Eylül'de Tunus'tan yola çıkacağını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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