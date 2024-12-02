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Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

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Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

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Suriye'de yaşanan gerilimin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak" açıklamasında bulundu.

Orta Doğu'da gözler 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği bölgede Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

"RUSYA, ESAD'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.

412 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye sınırında yaşanan kanlı çatışmalarda 412 kişi hayatını kaybederken, muhaliflerin ilerleyişine karşı taarruza geçen rejim de saldırılarını sürdürüyor.

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Taraftarların beklediği haber geldi
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Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Destekleyeceğinşz bir durum kalmadı. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsunuz ama nafile kara savaşını yürütecek askeriniz kalmadı. Batı ve rusya Artık devri şahaneniz bitti

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İsrail, 15 yıldır Suriye Devlet Başkanı BEŞAR ESAD'ı devirmeye çalışıyor... "RECEP" 15 yıldır, bir yandan "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız" diyerek bu milleti aldatırken, arka tarafta sinsi sinsi 15 yıldır "Suriyenin bayrağından FARKLI BİR BAYRAK" taşıyan ve Beşar Esad'ı devirmeye çalışan TERÖRİSTLERİ destekledi ve "İSRAİL'İN AMACINA" hizmet etti...Aynı "RECEP" 12 yıldır Suriye'ye "TİCARET AMBARGOSU" uygularken, o 12 yıl boyunca, İSRAİL'İN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI... Dönen dolapları

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Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

Herkes çıkarını dusunur

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bay putin sen ilk önce kendi toprağını kurtar.bırak esed mesedi.yoksa kaybedersin.

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Haber YorumlarıVEFA:

Darlamayın Putin'i sonra nükleeri çeker duman olursunuz bak. Demedi demeyin!!!..

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Haber YorumlarıMurat Demiri:

ulan İsrail vururken Şamı ozamanda destekleseydiniz ya yemiyomuydu

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Haber YorumlarıMehmet Akgündüz:

kimin eli kimin cebinde belli değil ama belli olan birşey var o da vampirler masum vatandaş kanıyla beslenmeye devam ediyor

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

İşte Dosr ve müttefiklik böyle olur kAYPAKLIKLA OLMAZ o yuzden sayın Putin ve sayın Esd adamdır

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

Esad'ın sırtı yere gelmez.

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Haber Yorumlarıhakhukuh:

düne kadar htş terör örgütü değilmiydi

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