Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna Krizi Açıklaması

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin Rusya'nın belirlediği hedefler doğrultusunda sona erebileceğini belirtti ve çözüm için siyasi ve diplomatik yolları tercih ettiklerini vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduklarını belirterek, "Kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında sona erebilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın, Ukrayna krizini mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini söyleyerek, "Rusya, Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık. Bu kriz ancak Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında sona erebilir" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini hatılratan Peskov, bu ülkenin özel ve ayrıcalıklı ortakları olduğunu aktardı. Peskov, Putin'in Tokayev'e Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi vereceğini vurgulayarak, Astana'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonuna kadar Hindistan'ı ziyaret edeceğini ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını da kaydetti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
