Peskov: Rusya diyaloğa hazır, Avrupa'daki tutum değişikliğini memnuniyetle karşılarız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa başkentlerinden Moskova ile diyalog çağrıları geldiğini belirterek, Rusya'nın bu tür bir diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Berlin'den gelen açıklamalara atıfta bulunan Peskov, Avrupalıların cepheleşme yerine diyalog lehine tutum değiştirmesini olumlu karşılayacaklarını vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa başkentlerinden Moskova ile diyaloğa geçilmesi gerektiğine dair açıklamalar duyduklarını belirterek, "Ruslar diyaloğa girmeye hazır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa başkentlerinden Moskova ile görüşmek zorunda kalacaklarına dair açıklamalar duyduklarını ve Rusya'nın böyle bir diyaloğa hazır olduğunu teyit eden Peskov, "Nitekim son 3-4 haftadır Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'dan ve ayrıca Berlin'den er ya da geç Ruslarla doğrudan konuşmak gerekeceğine dair açıklamalar duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki olası bir tutum değişikliğini olumlu karşılayacaklarına dikkat çeken Peskov, "Ruslar diyaloğa girmeye hazır. Konuşmanın, Avrupalıların şu anda tam olarak yaptığı gibi tam bir cepheleşmeye yol açmaktan her zaman daha iyi olduğuna inanıyoruz. Avrupalıların davranışlarındaki bu tutum diyalog lehine değişirse, bunu ancak memnuniyetle karşılarız" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) içinde bu konu etrafında uzman düzeyinde tartışmalar yürütülmesinin bile kendi başına olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Sözcü Peskov, "Sadece birkaç ay önce Avrupa'da bu tür tartışmalar bile yapılmıyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
